  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зимняя сонливость или сезонная депрессия
    Опубликовано: 2017-02-17 21:24:46

    Люди, которые чувствуют себя угнетенными зимой и чувствуют облегчение весной вероятно страдают сезонной депрессией – СД. Сезонные депрессивные расстройства обычно дебютирует чувством усталости и затрудненным пробуждением, резким снижением активности после обеда и тягой к пище, богатой углеводами. Сочетание этих факторов приводит к быстрой прибавке веса тела, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Важным симптомом является снижение сексуальной и социальной активности, что обычно не характерно для данного индивидуума. Важным симптомом СД является сонливость (гиперсомния), которая достигает иногда 12,13 и 14 часов в день. Ученые считают, что сезонная депрессия является акцентуированной реакций наших биологических часов на недостаток солнечного света.


    Обычно максимум снижения настроения приходится на Новогодние и Рождественские праздники. Вообще, период расцвета СД приходится на январь-февраль. В качестве безопасного метода лечения депрессии ученые рекомендуют проводить светолечение. Другим способом улучшения настроения является ионизация воздуха в помещении, где вы находитесь.
    В случае если Ваше настроение не улучшается, рекомендуется обратиться к врачу психиатру, который решит вопрос о назначении антидепрессивных лекарственных средств, а так же мелотонина, которые помогут исправить Ваши биологические часы и улучшить настроение.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.