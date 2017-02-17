Зимняя сонливость или сезонная депрессия

Люди, которые чувствуют себя угнетенными зимой и чувствуют облегчение весной вероятно страдают сезонной депрессией – СД. Сезонные депрессивные расстройства обычно дебютирует чувством усталости и затрудненным пробуждением, резким снижением активности после обеда и тягой к пище, богатой углеводами. Сочетание этих факторов приводит к быстрой прибавке веса тела, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Важным симптомом является снижение сексуальной и социальной активности, что обычно не характерно для данного индивидуума. Важным симптомом СД является сонливость (гиперсомния), которая достигает иногда 12,13 и 14 часов в день. Ученые считают, что сезонная депрессия является акцентуированной реакций наших биологических часов на недостаток солнечного света.



Обычно максимум снижения настроения приходится на Новогодние и Рождественские праздники. Вообще, период расцвета СД приходится на январь-февраль. В качестве безопасного метода лечения депрессии ученые рекомендуют проводить светолечение. Другим способом улучшения настроения является ионизация воздуха в помещении, где вы находитесь.

В случае если Ваше настроение не улучшается, рекомендуется обратиться к врачу психиатру, который решит вопрос о назначении антидепрессивных лекарственных средств, а так же мелотонина, которые помогут исправить Ваши биологические часы и улучшить настроение.



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