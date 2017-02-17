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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молочные продукты помогут сбросить вес
    Опубликовано: 2017-02-17 20:44:45

    Исследование, в котором приняло участие 19 тысяч женщин, показало, что если ежедневно потреблять в пищу молочные продукты, содержащие насыщенные жиры, то удерживать свой вес в норме намного проще.

    Ученые проводили эксперимент в течение 9 лет.

    Дамы, принимающие каждый день по одной порции молочных продуктов, сбросили вес, в то время как группа женщин, предпочитавших лишь изредка включать насыщенные жиры в свой рацион, поправились.


    Молочные продукты (молоко, йогурт и т. д.) регулируют количество жировых клеток, тaк кaк содержат кальций. Однако эксперты–диетологи предупреждают, что полученным данным еще нельзя доверять на 100 %. Необходимы дополнительные исследования.

    medicus.ru

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