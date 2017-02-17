Молочные продукты помогут сбросить вес

Исследование, в котором приняло участие 19 тысяч женщин, показало, что если ежедневно потреблять в пищу молочные продукты, содержащие насыщенные жиры, то удерживать свой вес в норме намного проще.

Ученые проводили эксперимент в течение 9 лет.

Дамы, принимающие каждый день по одной порции молочных продуктов, сбросили вес, в то время как группа женщин, предпочитавших лишь изредка включать насыщенные жиры в свой рацион, поправились.



Молочные продукты (молоко, йогурт и т. д.) регулируют количество жировых клеток, тaк кaк содержат кальций. Однако эксперты–диетологи предупреждают, что полученным данным еще нельзя доверять на 100 %. Необходимы дополнительные исследования.



medicus.ru