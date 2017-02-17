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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стресс и прерывание беременности
    Опубликовано: 2017-02-17 15:44:58

    Несмотря на то, что в подавляющем числе случаев причина выкидыша остается неизвестной, большинство докторов склонные относить их за счет патологических изменений со стороны плода или нарушений состояния здоровья матери. Большинство акушеров-гинекологов отрицают возможность выкидыша только по причине стресса, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Однако исследования немецких ученых могут изменить эту точку зрения. Установлено, что у беременных мышек под стрессовым воздействием в виде громкого шума могут возникать нарушения гормонального баланса, которые приводят к тому, что система иммунитета начинает атаковать плаценту. Данный феномен приводит к нарушению кровоснабжения плода и возникновению реакции отторжения его от материнского организма.


    Повышение уровня кортизола под действием стресса приводит к снижению уровня гормона прогестерона, который необходим для нормального течения беременности. У беременных женщин, которые склонны к выкидышам, так же отмечается снижение уровня прогестерона, что может являться основанием для применения этого гормона при угрозе выкидышей, связанных со стрессовыми воздействиями.

    medicus.ru

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