Несмотря на то, что в подавляющем числе случаев причина выкидыша остается неизвестной, большинство докторов склонные относить их за счет патологических изменений со стороны плода или нарушений состояния здоровья матери. Большинство
Однако исследования немецких ученых могут изменить эту точку зрения. Установлено, что у беременных мышек под стрессовым воздействием в виде громкого шума могут возникать нарушения гормонального баланса, которые приводят к тому, что система иммунитета начинает атаковать плаценту. Данный феномен приводит к нарушению кровоснабжения плода и возникновению реакции отторжения его от материнского организма.
Повышение уровня кортизола под действием стресса приводит к снижению уровня гормона прогестерона, который необходим для нормального течения беременности. У беременных женщин, которые склонны к выкидышам, так же отмечается снижение уровня прогестерона, что может являться основанием для применения этого гормона при угрозе выкидышей, связанных со стрессовыми воздействиями.