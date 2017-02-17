Оливковое масло против рака Опубликовано: Прием небольших количеств оливкового масла способен уменьшить число клеточных мутаций и повреждений, способных привести к онкологическим заболеваниям, показало недавнее исследование с участием 182 человек из 5 стран Европы. В чём секрет эффективности масла?

Наиболее вероятными компонентами, которые оказывают защитное действие на организм, ученые считают мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливковом масле. Они способны снизить уровень содержания индикатора оксидативного повреждения клеток на 13%. Поэтому, если употреблять ежедневно около 25 миллилитров оливкового масла, то количество поврежденных клеток существенно уменьшится, говорится в сообщении ВВС.

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