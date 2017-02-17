Прием небольших количеств оливкового масла способен уменьшить число клеточных мутаций и повреждений, способных привести к онкологическим заболеваниям, показало недавнее исследование с участием 182 человек из 5 стран Европы.
В чём секрет эффективности масла?
Наиболее вероятными компонентами, которые оказывают защитное действие на организм, ученые считают мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливковом масле.
Они способны снизить уровень содержания индикатора оксидативного повреждения клеток на 13%. Поэтому, если употреблять ежедневно около 25 миллилитров оливкового масла, то количество поврежденных клеток существенно уменьшится, говорится в сообщении ВВС.