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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Оливковое масло против рака
    Опубликовано: 2017-02-17 15:24:06

    Прием небольших количеств оливкового масла способен уменьшить число клеточных мутаций и повреждений, способных привести к онкологическим заболеваниям, показало недавнее исследование с участием 182 человек из 5 стран Европы.

    В чём секрет эффективности масла?


    Наиболее вероятными компонентами, которые оказывают защитное действие на организм, ученые считают мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливковом масле.

     Они способны снизить уровень содержания индикатора оксидативного повреждения клеток на 13%. Поэтому, если употреблять ежедневно около 25 миллилитров оливкового масла, то количество поврежденных клеток существенно уменьшится, говорится в сообщении ВВС.

    medicus.ru

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