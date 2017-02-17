Аспирин предотвращает астму

Британские ученые на основании своих исследований, пришли к выводу, что пациенты, принимающие аспирин намного реже болеют астмой. Это объясняется противовоспалительным эффектом ацетилсалициловой кислоты.

Следует отметить, то, что не факт, кто уже заболел астмой, принимая аспирин, станут чувствовать себя лучше. При приеме даже одной таблетки один из пяти больных астмой может получить тяжелейший приступ бронхоспазма. На практике это число оказывается ещё выше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ранее проводились множество исследований историй 22.000 пациентов, принимающих обезболивающие ежедневно, в результате чего, было выяснено, что все эти люди имели риск развития астмы на 22% меньше, чем все остальные члены популяции. В совокупности с 44% снижением риска сердечно-сосудистой патологии – аспирин становится довольно полезным препаратом. При том, что противовоспалительные препараты снижали риск последней стадии развития астмы, которая развивается в зрелом возрасте.



Для того чтобы предотвратить 3 случая астмы, принимать аспирин должны не менее 1,000 человек. Кроме того, при доказанном эффекте на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, аспирин обладает серьезными побочными эффектами: в частности, могут вызвать серьезные кровотечения желудочно-кишечного тракта.

По мнению же руководителя Британского общества Астмы, использование аспирина в качестве профилактического антиастматического медикамента крайне нецелесообразно. По его словам, большинство случаев астмы начинаются в детстве, когда прием аспирина категорически противопоказан.



medicus.ru