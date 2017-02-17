Мастопатия: откуда ветер дует

Врачи до сих пор не пришли к единому мнению, откуда берется мастопатия, но доказали, что в ее основе лежат эндокринные нарушения, а именно разбалансировка женских половых гормонов. Благодаря ей проблемы с бюстом сегодня имеет каждая третья, а то и каждая вторая женщина.



Существует несколько причин, способных спровоцировать это заболевание. В их числе аборты, ибо доподлинно известно, что женщина, сделавшая три аборта, в семь раз сильнее рискует заболеть мастопатией, чем трижды родившая.



Причина следующая – поздние роды: как правило, современные женщины не рожают раньше 25. А родив, отказываются кормить грудью, несмотря на то, что естественное вскармливание — лучшее средство от мастопатии.



Ещё один фактор, способствующий мастопатии – плохая наследственность. Если у мам, бабушек или прабабушек была мастопатия, то велика вероятность того, что она достанется дочерям по наследству. Ибо согласно медицинской статистике, при плохой генетике риск заболеть в три раз выше, чем при хорошей.

И последняя причина – травма или операция на молочных желёзах.

Берегите своё здоровье!



medicus.ru