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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мастопатия: откуда ветер дует
    Опубликовано: 2017-02-17 11:24:22

    Врачи до сих пор не пришли к единому мнению, откуда берется мастопатия, но доказали, что в ее основе лежат эндокринные нарушения, а именно разбалансировка женских половых гормонов. Благодаря ей проблемы с бюстом сегодня имеет каждая третья, а то и каждая вторая женщина.


    Существует несколько причин, способных спровоцировать это заболевание. В их числе аборты, ибо доподлинно известно, что женщина, сделавшая три аборта, в семь раз сильнее рискует заболеть мастопатией, чем трижды родившая.


    Причина следующая – поздние роды: как правило, современные женщины не рожают раньше 25. А родив, отказываются кормить грудью, несмотря на то, что естественное вскармливание — лучшее средство от мастопатии.

    Ещё один фактор, способствующий мастопатии – плохая наследственность. Если у мам, бабушек или прабабушек была мастопатия, то велика вероятность того, что она достанется дочерям по наследству. Ибо согласно медицинской статистике, при плохой генетике риск заболеть в три раз выше, чем при хорошей.
    И последняя причина – травма или операция на молочных желёзах.
    Берегите своё здоровье!

    medicus.ru

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