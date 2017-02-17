Антидепрессанты повышают риск переломов у пожилых людей

Кости престарелых людей под воздействием антидепрессантов, по словам специалистов, принимавших участие в исследовании, могут с годами становиться намного более подверженными к повреждениям и переломам.



Люди в возрасте 50 лет и старше, по мнению исследователей, имеют в два раза больше шансов на то, чтобы «схлопотать» перелом ног или рук.

Препаратами, провоцирующими такое положение дел, являются Zoloft, Prozac.



Прежде всего, антидепрессанты снижают кровяное давление и могут вызывать головокружение, что, в свою очередь может провоцировать повреждение организма человека. Однако риск перелома исследователи находят независимым от эффекта приема депрессантов, связанного с головокружением.



medicus.ru