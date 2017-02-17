  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Антидепрессанты повышают риск переломов у пожилых людей
    Опубликовано: 2017-02-17 11:04:19

    Кости престарелых людей под воздействием антидепрессантов, по словам специалистов, принимавших участие в исследовании, могут с годами становиться намного более подверженными к повреждениям и переломам.


    Люди в возрасте 50 лет и старше, по мнению исследователей, имеют в два раза больше шансов на то, чтобы «схлопотать» перелом ног или рук.

     Препаратами, провоцирующими такое положение дел, являются Zoloft, Prozac.


    Прежде всего, антидепрессанты снижают кровяное давление и могут вызывать головокружение, что, в свою очередь может провоцировать повреждение организма человека. Однако риск перелома исследователи находят независимым от эффекта приема депрессантов, связанного с головокружением.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.