Ген, вызывающий зависимость от табака

Канадские эпидемиологи из университета Макгилла полагают, что идентифицировали ген, который делает некоторых молодых людей зависимыми от никотина. Речь идёт о гене под названием CYP2A6, который управляет ферментами, обрабатывающими никотин в печени, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Варианты CYP2A6 уменьшают уровни ферментов, а это означает, что никотин обрабатывается медленнее, в результате чего мозг быстро подвергается высокой его концентрации, таким образом, давая курильщику возможность ощутить радость, а она, в свою очередь, является ключом к никотиновой зависимости. Чтобы узнать это, исследователи опросили в Квебеке 1 тысячу 300 подростков в возрасте 13 лет, все они подробно рассказали о своём курении. В результате 281 молодой человек был идентифицирован, как заядлый курильщик.



Они сдали на анализ кровь, которая была проверена на наличие гена CYP2A6 и его вариантов. 30 месяцев спустя 30% от этих 281 подростков стали зависимыми от сигарет. Причём вероятность попадания в группу зависимы х у носителей определённой вариации CYP2A6 была в три раза выше по сравнению с обладателями обычного гена. Авторы работы полагают, что результаты объясняют, почему некоторые мальчики быстро привыкают к сигарете, преодолевая головокружение и тошноту.



medicus.ru