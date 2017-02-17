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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамины могут спровоцировать тяжелые осложнения у беременных
    Опубликовано: 2017-02-17 09:24:31

    Высокие дозы витаминов, принимаемых женщиной во время беременности, увеличивают риск развития опасного осложнения — преэклампсии, сообщает журнал The Lancet.


    Преэклампсия может возникать во второй половине беременности; при этом у женщины резко повышается артериальное давление, что представляет опасность для жизни матери и плода.


    Ранее считалось, что развитие преэклампсии связано с отрицательным воздействием свободных радикалов — токсичных молекул, образующихся в плаценте. Вследствие этого ученые предполагали, что высокие дозы витаминов С и Е, обладающих антиоксидантными свойствами, смогут защитить женщин от этого опасного осложнения.
    В исследовании, проведенном учеными из благотворительного центра Tommy`s, принимало участие 2400 беременных, относящихся к группе высокого риска развития преэклампсии: женщины с высоким артериальным давлением, имеющие проблемы с почками, а также страдающие нарушениями свертывания крови или сахарным диабетом.
    Все женщины получали высокие дозы витаминов С и Е либо плацебо (неактивное вещество).
    Результаты исследования показали, что витамины не только не защищали от преэклампсии, но, напротив, способствовали ее развитию. У женщин, получавших высокие дозы витаминов С и Е, преэклампсия возникла на неделю раньше, чем у женщин, принимавших плацебо. Кроме того, у женщин, принимавших витамины, дети с низкой массой тела рождались на 15% чаще, чем у женщин из контрольной группы.
    «Наши исследования…показали, что высокие дозы витаминов С и Е не способны предотвратить преэклампсию у женщин из группы высокого риска», сообщила автор исследования Люсилла Постон (Lucilla Poston).
    Ученые отметили, что аналогичных исследований в отношении поливитаминов для беременных не проводилось, поэтому не следует автоматически переносить полученные результаты также и на эти препараты. Более того, ряд витаминов, в частности фолиевая кислота, имеют большое значение для нормального течения беременности, констатировали исследователи.

    medicus.ru

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