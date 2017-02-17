Ціни на комунальні послуги для українців підвищуються штучно - Гольдарб

За провальну підготовку країни до сезону прем’єр і міністр енергетики та вугільної промисловості мали б звільнити свої посади, а не залякувати людей віяловими відключеннями. На цьому наголосив керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб у програмі «Суб’єктивні підсумки».

Він також переконаний, що блокувати потрібно тих, хто придумав злодійські формули на кшталт «Роттердам+» і тарифи на ЖКП.

«Ціни на електроенергію, тепло в наших будинках підвищуються штучно, і на цьому чиновники заробляють величезні гроші. Це вугілля женеться з Донецька і Луганська, а продається нам у два з половиною рази дорожче від ціни, за якою купується там. Ось, де корупція. І розбиратися потрібно в першу чергу з людьми, за якими стоять подібні схеми, в основі яких лежать корупційні надзаробітки, – це представники Кабміну, Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. Ціна цього ринку – понад 100 млрд грн щорічно», – говорить Гольдарб.

І на фоні всього цього – жахливе падіння доходів населення, особливо соціально незахищених верств. «Ситуація, коли люди похилого віку шикуються в черги за зіпсованими дешевими продуктами – реальний сором України 21 століття», – стверджує він.

На його думку, сьогодні в Україні немає ні коаліції, ні парламенту, а є тільки «шайка шахраїв за інтересами».