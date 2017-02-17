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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрпочта будет открывать почтовые счета
    Опубликовано: 2017-02-17 12:00:17

    Сейчас финуслуги приносят "Укрпочте" 46% от всех ее доходов.
     
    "Укрпочта" намерена ввести услугу открытия почтовых счетов, отмечается в презентации компании.

    Согласно планам, "Укрпочта" будет выпускать к этим счетам платежные карты, преимущественно системы "Простир", будет привлекать средства и размещать через НБУ в специально утвержденном порядке, займется инкассацией и другими банковскими услугами

    Как отмечается, сейчас финуслуги приносят "Укрпочте" 46% от всех ее доходов. В основном речь идет о выплате и доставке пенсий, но при этом компания начала терять этот доход в связи с переводом выплат пенсий в банки.

    Компания намерена сделать упор на маленьких городах, пгт и селах, в которых слабо представлены банки и не развита финансовая инфраструктура, но есть отделения "Укрпочты".

    Инф. delo.ua

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