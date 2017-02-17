Частый прием парацетамола может вызвать проблемы в работе печени

Оказывается, регулярный прием больших доз парацетамола способен стать причиной возникновения серьезных проблем в работе печени, что, в результате, может закончиться даже смертью пациента, сообщили британские исследователи из Эдинбургского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые в ходе исследования изучили истории болезней 663 пациентов, которые принимали парацетамол, и в результате были доставлены в отделение трансплантации печени при университетской больнице. Выяснилось, что в течение последних 16 лет был зарегистрирован 161 случай ступенчатой передозировки парацетамола, что вызвало проблемы с печенью и головным мозгом. В ряде случаев больные нуждались в диализе и аппаратной поддержке дыхания, а иногда даже умирали.

Эксперты сообщили, что наибольшую опасность несет постоянное увеличение приема парацетамола, так как из-за приема этого препарата на протяжении нескольких дней, недель или месяцев люди часто не могут вовремя распознать симптомы передозировки или серьезного поражения печени. Да и не каждый врач установит это, поскольку при обычном анализе крови негативные последствия не выявляются, пояснили ученые.

medicinform.net