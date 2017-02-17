Фрукты могут быть опасны для здоровья костной ткани женщин

Напитки с высоким содержанием фруктозы, а также фрукты, особенно апельсины и лимоны, негативно влияют на здоровье костной ткани представительниц прекрасного пола, сообщили британские исследователи.

Ученые провели масштабное исследование, длившееся 22 года, в котором приняли участие около 79 тыс. женщин. Всем испытуемым предлагалось регулярно заполнять специальные опросники, касающиеся их рациона питания и самочувствия.

Оказалось, что к окончанию эксперимента состояние костной ткани и зубов ухудшилось у 778 участниц исследования. Как выяснилось, эти девушки регулярно употребляли подслащенные содовые напитки, в больших количествах по сравнению с остальными. Употребление сладких напитков в количестве более 1 порции в день повышает риск возникновения проблем с костной тканью на 74%.

Эксперты также сообщили, что фрукты, а чаще всего апельсины и лимоны, сладкий вкус которых обусловлен высоким содержанием фруктозы, несут в себе немного меньше опасности, чем газировка. Женщины, которые ежедневно употребляли такие фрукты, были подвержены разрушениям и воспалительным процессам в костях и зубах в среднем на 41% больше, чем те участники, которые ели их реже.

medicinform.net