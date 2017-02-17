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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты могут быть опасны для здоровья костной ткани женщин
    Опубликовано: 2017-02-17 17:24:58

    Напитки с высоким содержанием фруктозы, а также фрукты, особенно апельсины и лимоны, негативно влияют на здоровье костной ткани представительниц прекрасного пола, сообщили британские исследователи.

    Ученые провели масштабное исследование, длившееся 22 года, в котором приняли участие около 79 тыс. женщин. Всем испытуемым предлагалось регулярно заполнять специальные опросники, касающиеся их рациона питания и самочувствия.

    Оказалось, что к окончанию эксперимента состояние костной ткани и зубов ухудшилось у 778 участниц исследования. Как выяснилось, эти девушки регулярно употребляли подслащенные содовые напитки, в больших количествах по сравнению с остальными. Употребление сладких напитков в количестве более 1 порции в день повышает риск возникновения проблем с костной тканью на 74%.

    Эксперты также сообщили, что фрукты, а чаще всего апельсины и лимоны, сладкий вкус которых обусловлен высоким содержанием фруктозы, несут в себе немного меньше опасности, чем газировка. Женщины, которые ежедневно употребляли такие фрукты, были подвержены разрушениям и воспалительным процессам в костях и зубах в среднем на 41% больше, чем те участники, которые ели их реже.

    medicinform.net

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