Йогурты помогают справиться с тревогой и усталостью

Кисломолочные продукты способны помочь в борьбе с хронической усталостью, утверждают американские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 35 пациентов с диагнозом «синдром хронической усталости». В рамках эксперимента специалисты попросили испытуемых в течение нескольких недель употреблять йогурт на основе бактерии Lactobacillus casei. В то же время участники контрольной группы употребляли йогурт с плацебо.

В результате оказалось, что йогурт с бактериями Lactobacillus casei не только улучшил микрофлору кишечника добровольцев, но и значительно уменьшил или даже снял симптомы усталости, тревоги.

Эксперты планируют проведение дальнейших исследований с целью выявления механизма воздействия бактерий на психику человека.



medicinform.net