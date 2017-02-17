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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Йогурты помогают справиться с тревогой и усталостью
    Опубликовано: 2017-02-17 17:04:55

    Кисломолочные продукты способны помочь в борьбе с хронической усталостью, утверждают американские исследователи.

    Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 35 пациентов с диагнозом «синдром хронической усталости». В рамках эксперимента специалисты попросили испытуемых в течение нескольких недель употреблять йогурт на основе бактерии Lactobacillus casei. В то же время участники контрольной группы употребляли йогурт с плацебо.

    В результате оказалось, что йогурт с бактериями Lactobacillus casei не только улучшил микрофлору кишечника добровольцев, но и значительно уменьшил или даже снял симптомы усталости, тревоги.

    Эксперты планируют проведение дальнейших исследований с целью выявления механизма воздействия бактерий на психику человека.

    medicinform.net

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