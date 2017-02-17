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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Два года: оптимальная разница в возрасте детей в семье
    Опубликовано: 2017-02-17 14:04:36

    Наиболее удачная для развития детей возрастная разница в одной семье составляет два года, считают американские исследователи из университета Нотр-Дам.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучили 5 тыс. детей. Оказалось, что если разница между детьми менее двух лет, то у старшего ребенка страдает способность к чтению и математике. Специалисты считают, что это происходит из-за того, что родители не могут потратить необходимое время и средства на развитие старшего ребенка, поскольку появляется младший. Однако если разница в возрасте у детей больше 2-х лет, то, несмотря на преимущество старшего, его показатели развития не повышаются.

    Эксперты пришли к выводу, что наиболее оптимальная разница в возрасте детей в семье составляет два года, тогда оба ребенка получают максимум персонального внимания, а также развиваются вместе.

    medicinform.net

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