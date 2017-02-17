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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Здоровый сон: лучшая профилактика простудных заболеваний
    Опубликовано: 2017-02-17 10:04:41

    Регулярный полноценный сон является профилактикой простудных заболеваний, утверждают американские исследователи.

    Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что если человек спит менее 7 часов за ночь, у него возрастает риск возникновения простуды в 3 раза.

    Также имеет значение и качество сна. Специалисты пояснили, что нарушение сна изменяет выработку организмом гистамина, цитокинов и других биологически активных веществ, которые играют роль в возникновении простуды и развитии ее симптомов.

    Эксперты пришли к выводу, что 8-часовой сон является идеальным для профилактики ОРВИ. А его эффективность должна быть не ниже 98%, то есть время, за которое человек засыпает, не должно превышать 10 минут.

    medicinform.net

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