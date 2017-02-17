Здоровый сон: лучшая профилактика простудных заболеваний

Регулярный полноценный сон является профилактикой простудных заболеваний, утверждают американские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что если человек спит менее 7 часов за ночь, у него возрастает риск возникновения простуды в 3 раза.

Также имеет значение и качество сна. Специалисты пояснили, что нарушение сна изменяет выработку организмом гистамина, цитокинов и других биологически активных веществ, которые играют роль в возникновении простуды и развитии ее симптомов.

Эксперты пришли к выводу, что 8-часовой сон является идеальным для профилактики ОРВИ. А его эффективность должна быть не ниже 98%, то есть время, за которое человек засыпает, не должно превышать 10 минут.



medicinform.net