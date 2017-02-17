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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Грецкий орех поможет сохранить зрение
    Опубликовано: 2017-02-17 08:44:17

    Ежедневное употребление грецких орехов способно снизить риск возникновения слепоты на 35%, утверждают австралийские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По мнению ученых, такой эффект происходит благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот в орехах. Подобным свойством обладает и рыба – ее регулярное употребление снижает риск слепоты на 31%. В ходе исследования специалисты установили, что омега-3 жирные кислоты снижают риск возникновения возрастной дегенерации макулы, которая и проводит к потере зрения в пожилом возрасте. Жирные кислоты предотвращают образование бляшек в артериях, снижают воспаление и повреждение клеток сетчатки и сосудов, связанное со свободными радикалами.

    Эксперты планируют проведение ряда исследований в этой области, чтобы в результате разработать специальную диету, способную предотвратить возрастное ухудшение зрения.

    medicinform.net

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