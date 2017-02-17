Депрессия повышает риск заболеваний сердца

По мнению канадских исследователей, депрессию можно приравнять к таким факторам риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, как сидячий образ жизни, курение, диабет, сообщает Reuters.

Ученые из университета Конкордиа провели исследование, в ходе которого в течение 3-х лет наблюдали за 886 добровольцами. У 5% участников в процессе исследования была выявлена депрессия разной тяжести.

Затем испытуемых подвергали интенсивной физической нагрузке, после чего измерили их пульс и артериальное давление, чтобы узнать реакцию на стресс. Выяснилось, что скорость восстановления сердечного ритма была хуже у тех участников, которые страдали депрессией.

Эксперты пришли к выводу, что депрессия является мощным фактором риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.

medicinform.net