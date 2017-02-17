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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Депрессия повышает риск заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-02-17 08:04:37

    По мнению канадских исследователей, депрессию можно приравнять к таким факторам риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, как сидячий образ жизни, курение, диабет, сообщает Reuters.

    Ученые из университета Конкордиа провели исследование, в ходе которого в течение 3-х лет наблюдали за 886 добровольцами. У 5% участников в процессе исследования была выявлена депрессия разной тяжести.

    Затем испытуемых подвергали интенсивной физической нагрузке, после чего измерили их пульс и артериальное давление, чтобы узнать реакцию на стресс. Выяснилось, что скорость восстановления сердечного ритма была хуже у тех участников, которые страдали депрессией.

    Эксперты пришли к выводу, что депрессия является мощным фактором риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.

    medicinform.net

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