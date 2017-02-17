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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Имбирь снижает болевые ощущения в мышцах
    Опубликовано: 2017-02-17 07:24:18

    Ежедневное потребление имбиря снижает мышечные боли после физических нагрузок, сообщили американские исследователи из Университета Джорджии.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев – 34 и 40 человек. В течение 11 дней одну из них попросили принимать капсулы с 2 гр. имбиря, а другую – плацебо. На 8-й день испытуемым предложили выполнить ряд физических упражнений высокой интенсивности. Выяснилось, что у группы, принимающей имбирь, болевые ощущения были снижены на 25%. Также удалось установить, что при нагревании имбиря его обезболивающий эффект усиливается, сообщили исследователи.

    Эксперты также сообщили, что традиционно имбирь используется в народной медицине как средство от простуды и обладает противовоспалительным эффектом.

    medicinform.net

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