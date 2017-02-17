Имбирь снижает болевые ощущения в мышцах

Ежедневное потребление имбиря снижает мышечные боли после физических нагрузок, сообщили американские исследователи из Университета Джорджии.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев – 34 и 40 человек. В течение 11 дней одну из них попросили принимать капсулы с 2 гр. имбиря, а другую – плацебо. На 8-й день испытуемым предложили выполнить ряд физических упражнений высокой интенсивности. Выяснилось, что у группы, принимающей имбирь, болевые ощущения были снижены на 25%. Также удалось установить, что при нагревании имбиря его обезболивающий эффект усиливается, сообщили исследователи.

Эксперты также сообщили, что традиционно имбирь используется в народной медицине как средство от простуды и обладает противовоспалительным эффектом.

medicinform.net