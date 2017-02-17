Разработчики беспилотных машин уходят из Google

Технологические компании готовы платить сотрудникам большие зарплаты, чтобы привлечь к себе на работу. Но порой высокая зарплата дает обратный эффект.

По данным Bloomberg, непомерно высокие зарплаты в компании Google стали причиной увольнения ряда сотрудников: их в буквальном смысле слова засыпали деньгами.

С самого начала у сотрудников была необычная компенсационная система, в рамках которой они получали очень большие выплаты в привязке к стоимости проектов, в которых работали. К концу 2015 года суммы выросли настолько, что первым сотрудникам вообще не приходилось больше заботиться о своем материальном состоянии. По словам источников, знакомых с ситуацией, это привело к тому, что на старом месте их больше ничего не держало, делая открытыми для новых возможностей. Двое людей назвали это явление «F-you money».

Такая система выплат появилась еще в 2010 году, когда Google открыла свой первый проект беспилотного транспорта. В идеале она должна была привязать уровень зарплат к индивидуальной производительности каждого сотрудника. Помимо наличных зарплат, некоторые получали еще и бонусы и опционы. Спустя несколько лет Google также внедрил мультипликаторы к суммам этих бонусов, который рассчитывался на основе периодических оценок подразделения.

Исход сотрудников из автомобильного подразделения Google только усугубился в 2016 году. Некоторые были разочарованы темпами развития проекта, некоторых терзали сомнения относительно нового руководителя Джона Крафчика, а другие хотели основать собственные проекты в сфере автономного транспорта.

Экс-лидер проекта Крис Армсон покинул компанию в августе ради работы над собственным стартапом. Другой сотрудник из первоначальной команды ушел и создал Otto, компанию по разработке беспилотных грузовиков, которую быстро поглотил Uber. Экс-топ автомобильного департамента Google Брайан Салески основал Argo AI, которая недавно привлекла $1 млрд от Ford Motor Co.

Инф. finance.ua