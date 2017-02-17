Украинские авиакомпании нарастили пассажироперевозки на 57%

Авиакомпании Украины в январе 2017 года увеличили объемы пассажирских перевозок на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 676,5 тыс. лиц.

Согласно оперативной статистической информации Государственной авиационной службы Украины, международные перевозки за отчетный период выросли на 60,6% и составили 608,2 тыс. человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины в январе 2017 года увеличились на 41,8% и составили 1,06 млн человек, в т.ч. в международном сообщении – на 43,4% и составили 921 тыс.

В течение января 2017 года украинскими авиакомпаниями выполнено 6,6 тыс. коммерческих рейсов, что на 34,3% больше, чем в январе-2016 года, в т.ч. международных – 5,6 тыс. рейсов (рост на 35%).

Напомним, украинские авиакомпании в 2016 году выполнили 79,5 тыс. коммерческих рейсов, что на 20% больше чем в 2015 году.

Количество перевезенных пассажиров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 31,3% – до 8,278 млн человек. Объемы перевозок грузов и почты возросли на 5,2% – до 74,3 тыс. тонн.

Инф. finance.ua