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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Венесуэла приостановила вещание CNN в стране
    Опубликовано: 2017-02-16 15:30:02

    Власти считают, что передачи CNN представляет собой атаку против мира и демократической стабильности народа.
     
    Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить вещание канала CNN en espanol со среды, 15 февраля, передает РИА Новости.
     
    "Комиссия отдала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей национальной территории", − говорится в сообщении нацкомиссии.

    Отмечается, что содержимое передач CNN представляет собой "прямую атаку против мира и демократической стабильности нашего венесуэльского народа, создает обстановку нетерпимости".

    Инф. korrespondent.net

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