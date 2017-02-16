Венесуэла приостановила вещание CNN в стране

Власти считают, что передачи CNN представляет собой атаку против мира и демократической стабильности народа.



Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить вещание канала CNN en espanol со среды, 15 февраля, передает РИА Новости.



"Комиссия отдала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей национальной территории", − говорится в сообщении нацкомиссии.

Отмечается, что содержимое передач CNN представляет собой "прямую атаку против мира и демократической стабильности нашего венесуэльского народа, создает обстановку нетерпимости".

Инф. korrespondent.net

