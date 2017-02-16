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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На Земле нашли седьмой континент
    Опубликовано: 2017-02-16 15:15:38

    Австралийские и новозеландские геологи опубликовала результаты научного исследования, в котором утверждается, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а надводная часть континента.
     
    Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией, говорится на сайте Геологического общества Америки.
     
    Отмечается, что ученым удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.
     
    "Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью", - утверждают ученые.

    Инф. korrespondent.net

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