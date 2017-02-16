На Земле нашли седьмой континент Опубликовано: Австралийские и новозеландские геологи опубликовала результаты научного исследования, в котором утверждается, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а надводная часть континента.



Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией, говорится на сайте Геологического общества Америки.



Отмечается, что ученым удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.



"Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью", - утверждают ученые. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

