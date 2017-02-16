Вперше у судовій практиці визнано адмінправопорушення щодо неоприлюднення інформації про використання коштів державним підприємством Опубликовано: До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся із депутатським зверненням народний депутат України Сергій Лещенко щодо порушення державним публічним акціонерним товариством «Будівельна компанія «Укрбуд» вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Народний депутат поінформував, що листом за підписом президента Державної будівельної корпорації «Укрбуд», голови наглядової ради БК «Укрбуд» повідомлено, що на БК «Укрбуд» не поширюються положення Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», оскільки товариство не належить до підприємств, уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів.

Іншим листом за підписом голови правління БК «Укрбуд» повідомлено, що БК «Укрбуд» не є підприємством, яке зобов’язане оприлюднювати інформацію про використання коштів у порядку, визначеному законом.

За результатами перевірки звернення працівниками Секретаріату Уповноваженого було встановлено, що згідно з інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційної бази даних про ринок цінних паперів України, БК «Укрбуд» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належить Кабінету Міністрів України.

Таким чином, для цілей застосування Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» БК «Укрбуд» є суб’єктом господарювання державної власності, а отримані від здійснення ним господарської діяльності кошти – публічними, що і зафіксовано у протоколі про адміністративне правопорушення Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відтак, дослідивши матеріали справи, Дніпровський районний суд м. Києва дійшов висновку, що вина голови правління БК «Укрбуд» у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 212-3 КУпАП, повністю доводиться зібраними у справі доказами.

«За результатами моніторингу, здійсненого Секретаріатом Уповноваженого в рамках контролю за дотриманням вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», що набрав чинності 12 вересня 2015 року, було виявлено неоднозначне розуміння положень цього закону, зокрема щодо визначення суб’єктів господарювання державної і комунальної власності», – зазначила у цьому зв’язку Представник Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію та представництва у КСУ Ірина Кушнір.

На переконання Уповноваженого, системність такого неоднозначного тлумачення норм закону пов’язана, в тому числі, і з пасивною позицією Міністерства фінансів України, яке не забезпечило роз’яснення положень закону, чіткого визначення дискусійних питань та сприяння в його реалізації .

Наслідком такої позиції є ігнорування підприємствами вимог закону, що, в свою чергу, призводить до адміністративної відповідальності керівників таких підприємств. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.