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Круги под глазами. Круги под глазами в виде припухлости - результат неправильного распределения жидкости, удерживания ее в коже вокруг глаз. Синие круги под глазами - результат солнечного воздействия. Солнце уменьшает запасы протеина-коллагена в коже, что делает ее менее упругой и эластичной. Это в свою очередь приводит к тому, что мельчайшие кровеносные сосуды расширяются и лопаются. Отсюда и возникает синева. Снять припухлость и уменьшить синеву помогут прохладные компрессы.

Морщинки вокруг глаз. Морщинки - результат уменьшения содержания коллагена в нашей коже. Здесь вам поможет крем для глаз с ретинолом или другими производными витамина А (ретинил ленолеат, ретинил пальмитат). Эти вещества придают коже упругость и уменьшают морщинки, стимулируя выработку коллагена и воспроизводство новых клеток.

Маскировочный карандаш. Маскировочный карандаш персиковых или желтоватых полутонов поможет скрыть синеву вокруг глаз. Тон маскировочного карандаша не должен быть светлее вашей кожи, иначе это добавит вам 5 лет. Текстура карандаша также важна. Если она не липкая, то карандаш лишь скользнет по морщинкам вместо того, чтобы закрепиться на них и между ними, увеличит их размер вместо того чтобы уменьшить. Попробуйте карандаш на коже руки. Его след должен быть легким и гладким, и не должен разрываться или разламываться, когда ваша кожа растягивается.

Сделать ярче глаза. Снимите красноту глаз с помощью анологичного средства. Карандаш для подводки глаз тоном от цвета морской волны до светло-голубого подчеркнет белки. Гладкие кремообразные тени под цвет кожи возле контура бровей позволят привлечь внимание к глазам и зрительно их увеличить.

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