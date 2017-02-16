Ночные перекусы приводят к потере зубов

Ночные перекусы очень негативно влияют на здоровье зубов, сообщили датские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли добровольное участие 2,5 тыс. человек. 200 испытуемых из общего количества предпочитали перекусывать ночью. У всех участников анализировали состояние здоровья зубов. Спустя шесть лет специалисты повторили осмотр зубов.

Оказалось, что за это время наибольшее количество зубов, независимо от того, что именно они ели ночью и были ли они курильщиками, потеряли любители ночных перекусов.

Эксперты пояснили, что ночью у людей понижено слюноотделение, и зубы не могут хорошо омываться, что бы человек ни ел в это время – яблоко или конфеты. Самые здоровые зубы были у тех, кто ничего не ел хотя бы за час до сна, чистил зубы сразу перед сном и ночью не перекусывал, подчеркнули исследователи.

medicinform.net