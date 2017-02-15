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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как ребенку познать мир
    Опубликовано: 2017-02-15 22:56:49

    Современные мамочки мечтают о том, чтобы сделать своих детей знаменитыми и узнаваемыми, отправляя их на всевозможные кастинги, чтобы впоследствии они смогли украсить обложку журнала или стать звездой телеэкрана.

    Каждый ребенок уникален и неповторим, поражая нас своими удивительными способностями, актерским мастерством и талантом. Реализация творческого потенциала стала возможной для уверенных в себе и перспективных детей благодаря детским кастингам, которые проводит продюсерская компания Babyphotostar на протяжении более восьми лет. 

    Ребенок в любом возрасте может стать звездой уже сегодня, приняв участие в проводимых здесь ежедневных кастингах, на которых присутствуют квалифицированные специалисты и опытные эксперты.

    Детские психологи, педагоги, продюсеры, няни, что работают в «Babyphotostar», используют уникальную методику в общении с детьми любой возрастной категории, помогая им раскрывать индивидуальные творческие способности во время фотосъемок и кино-проб.

    Возможность стать моделью появилась сегодня у самых маленьких жителей страны со дня рождения, ведь предложения для малышей – это реклама детских продуктов питания и предметов гигиены, медикаментов для детей, детских колясок и кроваток.

    В кастинге, который проводит продюсерский центр «Babyphotostar», принимают участие мальчики и девочки в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Их фотографии могут стать украшением обложек детских журналов или стать рекламой для крупных торговых марок.

    Но наиболее подходящим признан 3-х-4-х-летний возраст ребенка, когда он понимает, что от него хотят во время съемок. В таком случае съемочный процесс значительно упрощается, а ребенок ведет себя естественно и непринужденно. Съемки интересны, как самим детям, так и всему составу продюсерского центра.

    Методы работы в продюсерском центре babyphotostar отзывы о которых свидетельствуют о неимоверной его популярности, основываются на специфике психологии ребенка, его индивидуальных способностях и таланте.

    Сплоченный и грамотный коллектив центра работает для самых искренних и добрых людей на свете – детей. Однако рабочий процесс сконцентрирован и на взаимоотношениях сотрудников и родителей маленьких актеров. Положительные результаты достигаются на основе взаимопонимания, уважения и искренности.

    Участие в кастингах позволяет ребенку не только проявить свое актерское мастерство, но и узнавать много нового и интересного.

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