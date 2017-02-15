Нострификация диплома в Польше

Нострификацией диплома называется признание диплома на территории иного государства. В ходе процедуры нострификации официальная инстанция признает законным диплом и разрешает его владельцу вести практику.

Если вас интересует нострификация диплома в Польше – компания evromed.org.ua предлагает консультации и помощь в этом вопросе.

Врачам, окончившим университет в Украине и планирующим выехать работать в Польшу, будет полезно знать, что нострификация в этой стране очень серьёзная процедура. Ее финальным этапом является сдача экзаменов по предметам, которые не изучались в родном учебном заведении.

Цена врачебного экзамена, который требуется для нострификации, варьируется в пределах 600-1000 евро, зависимо от специфики учебного заведения.

Затраты, потраченные на нострификацию диплома, окупаются после ее завершения с позитивным результатом, поскольку получить официальную работу медиком возможно только после успешного исхода процедуры. Положительным является то, что, что после успешного признания диплома, врачи, стажирующиеся в Польше, могут получать зарплату.

Чтобы перейти к процедуре нострификации диплома медицинского работника, независимо от выбранного польского ВУЗа, нужны документы:

Автобиография.

Аттестат общеобразовательной школы;

Диплом;

Заявление на процедуру нострификации, в котором указывается, почему выбран именно этот ВУЗ, отметить, что такую же просьбу вы не направили в другие ВУЗы Польши.

Все документы подаются на польском, а документы об образовании (с переводом) подаются в оригинале. Это общий перечень, но у каждого университета требования к списку документов могут отличаться, поэтому с ним нужно ознакомиться заранее. Подготовленные документы можно подать лично или отправить корреспонденцией.

Подготовительная программа, предлагаемая нашей компанией, поможет повысить шансы на успех нострификации.

На начальном этапе подбирается ВУЗ, который подходит для участника по разным факторам – стоимости экзамена, форме его проведения и срокам сдачи.

Составляется индивидуальный график, в процессе которого определяется степень подготовки, слабые темы, для дальнейшего повышения эффективности подготовки.

Очень важным этапом является дистанционно-модульный формат, который можно проходить без отрыва от медицинской практики. В период подготовки к нострификации кандидат может проживать, вести врачебную практику, в Украине или другой стране.

Стоимость подготовительной программы составляет 1700 евро, в стоимость включены – подготовка и подача документации в определенный польский ВУЗ (с переводом, нотариальным заверением, апостилизацией).

Отдельно оплачиваются сдача экзамена в выбранном ВУЗе, нотариально заверенный перевод дополнительных документов, не включенных в список обязательной документации.

Подготовительная программа в разы повышает шансы успешно пройти нострификацию и получить возможность проводить медицинскую практику в Польше легально, с достойной оплатой.