Холодильник Samsung RB29FSRND: стильность дизайна, вместимость, мощность, технологии Опубликовано: Бытовая техника – незаменимая помощница в повседневной жизни. И если обойтись без кухонных комбайнов или кофеварки можно, то холодильник – необходимая вещь в доме. Samsung – южнокорейский производитель устройств и техники для кухни, холодильников в том числе. Продукция бренда выгодно отличается от других стильностью дизайна, вместимостью, экономностью. Samsung RB29FSRND – модель из последней представленной линейки товаров, но уже пользующаяся спросом среди покупателей. Чтобы определить, подходит ли данный вариант вам, ознакомьтесь с техническими параметрами и возможностями агрегата. Внешний вид и тип. Это отдельностоящий двухкамерный холодильник. Морозильная камера размещена внизу, поэтому достаточно вместительная, а при пользовании холодильником не нужно наклоняться. Высота агрегата – 178 см, следовательно он поместится даже в кухне небольшого размера. Общая вместимость – 311 литров, чего достаточно для пользования семьей из 4-5 человек. Данный вариант выполнен в серебристом цвете, ручки скрытые горизонтальные.

Холодильное отделение. Объем полезного пространства – 192 литра. В камере установлены 4 полки из ударопрочного стекла. Высота размещения регулируется. Отдельный ящик в нижней части камеры предназначен для хранения овощей и фруктов. Он выполнен из прозрачного пластика, поэтому вы всегда видите содержимое. На двери холодильника установлены три полки. Отдельное место отводится для вертикального размещения бутылок. Есть лоток для яиц, подвесная полка для бутылок, специальная полочка для молочных продуктов.

Морозильное отделение. Объем полезного пространства – 98 литров. Предусмотрено три выдвижных ящика, разработанных по технологии Easy Slide, позволяющей уменьшить количество времени на поиски нужного продукта. Мощность замораживания – 12 кг/сутки. Специальные опции суперзаморозки и быстрой заморозки позволяют охладить и заморозить продукты максимально быстро, сохранив при этом все витамины и полезные свойства пищи.

Оснащение. Работает холодильник на основе одного инверторного компрессора, что, в отличие от других, работает постоянно, автоматически регулируя необходимый режим в зависимости от степени влажности. Данная технология позволяет снизить нагрузку на компрессор, тем самым продлевая срок службы техники. Есть система защиты от перепадов напряжения Volt Control, а время автономного сохранения холода в случаях отключения от электросети – 18 часов. Охлаждение осуществляется по технологии No Frost. Холодный воздух циркулирует по всему внутреннему пространству (многопоточная система охлаждения Multi Flow), поэтому продукты остаются свежими в независимости от места, где размещены. Класс энергопотребления холодильника – A+, потребление электричества – 272 кВт/год. Есть циклопентановая теплоизоляция, благодаря чему потери холода сведены до минимума, что способствует экономии расходов на коммунальные услуги. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.