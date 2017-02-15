  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Профессиональное образование — действительно ли оно необходимо
    Опубликовано: 2017-02-15 22:34:04

    Часто можно услышать, что от образования особого толку нет — достаточно получить диплом и устроиться на работу. А дальше уже все спокойно сложиться само-собой. В действительности диплом то как раз особой роли не играет — важны знания специалиста, навыки в практическом применении этих знаний и умения быстро адаптироваться под изменившуюся ситуацию.

    В действительности любое образование профессиональное для начала обучает человека правильно искать информацию и использовать ее после этого себе на благо. Такие умения являются самыми необходимыми — наука и технология развивается очень быстро и важно научиться находить определенную полезную информацию, а не использовать готовые наработки.

    Кроме того профессиональное образование имеет еще и ряд преимуществ, среди которых более широкие возможности для поступления на работу (в большинстве компаний все еще сначала смотрят на диплом, а уже потом оценивают знания и талант), а также дарят большую уверенность в собственных силах. Плюс такой специалист, если он продолжает развиваться, лучше ориентируется в разных новшествах своей профессии, что делает его более ценным сотрудником.

    Основная сложность при выборе образования заключена либо в том, что не хватает денег для обучения, либо в проблеме выборе самой профессии. Действительно, довольно сложно сказать, какой специалист будет востребован через 5 лет и этот страх мешает отбросить другие варианты, которые могут оказаться бесперспективными.

    Выйти из такой затруднительной ситуации можно одним простым способом. Для начала важно правильно сориентироваться в том, что вызывает трудность выбора. Это может быть желание получить прибыльную профессию, или ту, где можно развиваться. Главное понять это и оттолкнуться от данной идеи. Альтернативные решения выбора места обучения тоже важно рассмотреть и каждый вариант нужно оценить с тем, чтобы выбрать максимально подходящий и удачный.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...