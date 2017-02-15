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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правильное питание поможет снизить боли при артрите
    Опубликовано: 2017-02-15 21:24:20

    Болевые симптомы при заболевании артритом можно корректировать с помощью рациона питания, считают британские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 82 добровольца, страдающих остеоартритом. Исследователям удалось выявить связь между воспалением суставов и рационом питания. Оказалось, что процесс развития артрита можно замедлить, а симптомы – ослабить, ежедневно употребляя в пищу четыре продукта питания – яблоки, авокадо, рыбий жир и красное вино.

    Медики пояснили, что в яблоках, авокадо и красном вине содержатся необходимые для замедления прогрессирования заболевания антиоксиданты, а в рыбьем жире содержится жирная кислота omega-3, позволяющая ослабить симптомы. В свою очередь, такие продукты, как пшеница, рожь, сахар, дрожжи, кофеин, молочные продукты, цитрусовые, томаты, жирное мясо способны усиливать симптомы болезни, сообщили специалисты.

    medicinform.net

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