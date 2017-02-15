Правильное питание поможет снизить боли при артрите

Болевые симптомы при заболевании артритом можно корректировать с помощью рациона питания, считают британские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 82 добровольца, страдающих остеоартритом. Исследователям удалось выявить связь между воспалением суставов и рационом питания. Оказалось, что процесс развития артрита можно замедлить, а симптомы – ослабить, ежедневно употребляя в пищу четыре продукта питания – яблоки, авокадо, рыбий жир и красное вино.

Медики пояснили, что в яблоках, авокадо и красном вине содержатся необходимые для замедления прогрессирования заболевания антиоксиданты, а в рыбьем жире содержится жирная кислота omega-3, позволяющая ослабить симптомы. В свою очередь, такие продукты, как пшеница, рожь, сахар, дрожжи, кофеин, молочные продукты, цитрусовые, томаты, жирное мясо способны усиливать симптомы болезни, сообщили специалисты.

medicinform.net