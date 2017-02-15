Математические способности не зависят от пола

Ранее ученые полагали, что склонность к точным наукам у мужчин обусловлена их биологическими различиями с женщинами. Однако в ходе нового исследования специалисты в Университете Висконсин-Мэдисон усомнились в достоверности такой теории.

Исследование охватило 86 школ мира. Ученые изучали уровень математических способностей у детей разного пола. Выяснилось, что различия в способностях в основном вызваны социальными факторами, то есть отношением общества к женщинам. Специалисты установили, что как мальчики, так и девочки добиваются большого успеха в математике в тех странах, где женщины имеют равные права с мужчинами.

Эксперты также подчеркнули, что ни одно из исследований не показало, что существуют врожденные биологические различия в математических способностях между полами.

medicinform.net