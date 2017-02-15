Креветки полезны для профилактики заболеваний сердца

Австралийским исследователям удалось вывести из голов креветок пигмент, который укрепляет сердечно-сосудистую систему человека, сообщает ВВС.

В ходе эксперимента ученые выделили вещество астаксантин, которое придает красный цвет креветкам в процессе их приготовления, Оказалось, что данное вещество способно снизить риск возникновения гипертонической болезни, инсульта, ишемической болезни сердца, а также инфаркта миокарда.

Эксперты пришли к выводу, что астаксантин намного мощнее других антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, а также по свойствам в сотни раз сильнее витамина Е, который способствует защите клеток организма от старения.

medicinform.net