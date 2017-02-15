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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Креветки полезны для профилактики заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-02-15 20:24:09

    Австралийским исследователям удалось вывести из голов креветок пигмент, который укрепляет сердечно-сосудистую систему человека, сообщает ВВС.

    В ходе эксперимента ученые выделили вещество астаксантин, которое придает красный цвет креветкам в процессе их приготовления, Оказалось, что данное вещество способно снизить риск возникновения гипертонической болезни, инсульта, ишемической болезни сердца, а также инфаркта миокарда.

    Эксперты пришли к выводу, что астаксантин намного мощнее других антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, а также по свойствам в сотни раз сильнее витамина Е, который способствует защите клеток организма от старения. 

    medicinform.net

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