Каждая сигарета отнимает минуты жизни

По подсчетам американских исследователей, каждая выкуренная сигарета укорачивает жизнь курильщика на 5 минут 30 секунд, сообщает Reuters.

Согласно статистике, курильщики в среднем выкуривают 14-18 сигарет в день. В стандартной сигарете содержится 8-9 мг никотина, в сигаре - 100-200 мг.

Специалисты пояснили, что количество никотина, которое содержится в 5 сигаретах, достаточно для того, чтобы убить человека, но основная часть никотина не выкуривается, а сгорает с окурком.

Эксперты провели примерные подсчеты и пришли к выводу, что в целом табачный стаж отнимает у человека 13-14 лет жизни.

medicinform.net