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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Каждая сигарета отнимает минуты жизни
    Опубликовано: 2017-02-15 18:24:03

    По подсчетам американских исследователей, каждая выкуренная сигарета укорачивает жизнь курильщика на 5 минут 30 секунд, сообщает Reuters.

    Согласно статистике, курильщики в среднем выкуривают 14-18 сигарет в день. В стандартной сигарете содержится 8-9 мг никотина, в сигаре - 100-200 мг.

     Специалисты пояснили, что количество никотина, которое содержится в 5 сигаретах, достаточно для того, чтобы убить человека, но основная часть никотина не выкуривается, а сгорает с окурком.

    Эксперты провели примерные подсчеты и пришли к выводу, что в целом табачный стаж отнимает у человека 13-14 лет жизни.

    medicinform.net

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