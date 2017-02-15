  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Употребление большего количества воды не защитит от морщин
    Опубликовано: 2017-02-15 15:04:14

    Долгое время бытовало мнение о положительном влиянии на организм употребления большого количества воды. Однако, медики подвергли сомнению такое утверждение и считают, что вода способна лишь восстановить водный баланс организма в целом.

    Ученые провели исследование, в ходе которого попросили женщин-добровольцев выпивать по полтора литра воды в день в течение восьми недель, при этом, не изменяя своим привычкам. В результате часть участниц эксперимента пили обычную питьевую воду, а остальные - минеральную воду.

    Эксперты пришли к выводу, что употребление воды имеет мало общего с уровнем увлажненности кожи. Единственное, что поддерживает увлажнение кожи - это внешний слой кожи, выступая в роли барьера. Если он работает нормальным образом и не имеет каких-либо повреждений, то и влага не будет покидать кожу. Поэтому внешнее увлажнение более эффективно по сравнению с внутренним.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...