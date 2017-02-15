Употребление большего количества воды не защитит от морщин

Долгое время бытовало мнение о положительном влиянии на организм употребления большого количества воды. Однако, медики подвергли сомнению такое утверждение и считают, что вода способна лишь восстановить водный баланс организма в целом.

Ученые провели исследование, в ходе которого попросили женщин-добровольцев выпивать по полтора литра воды в день в течение восьми недель, при этом, не изменяя своим привычкам. В результате часть участниц эксперимента пили обычную питьевую воду, а остальные - минеральную воду.

Эксперты пришли к выводу, что употребление воды имеет мало общего с уровнем увлажненности кожи. Единственное, что поддерживает увлажнение кожи - это внешний слой кожи, выступая в роли барьера. Если он работает нормальным образом и не имеет каких-либо повреждений, то и влага не будет покидать кожу. Поэтому внешнее увлажнение более эффективно по сравнению с внутренним.

medicus.ru