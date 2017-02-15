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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Углеводы могут спровоцировать сердечный приступ
    Опубликовано: 2017-02-15 14:24:58

    Продукты с высоким содержанием углеводов могут оказать негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, утверждают израильские исследователи из Университета Тель-Авива.

    Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 56 добровольцев. Часть испытуемых попросили питаться в обычном режиме, остальные в течение месяца регулярно употребляли продукты с высоким гликемическим индексом – кукурузные хлопья с молоком, сахарную смесь, хлебные отруби.

    Медики выяснили, что богатый углеводами рацион быстро увеличивает уровень сахара в крови и приводит к сильному артериальному стрессу. Внезапное расширение стенок артерий может стать причиной сердечного приступа, пояснили исследователи.

    medicus.ru

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