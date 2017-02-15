Углеводы могут спровоцировать сердечный приступ Опубликовано: Продукты с высоким содержанием углеводов могут оказать негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, утверждают израильские исследователи из Университета Тель-Авива. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 56 добровольцев. Часть испытуемых попросили питаться в обычном режиме, остальные в течение месяца регулярно употребляли продукты с высоким гликемическим индексом – кукурузные хлопья с молоком, сахарную смесь, хлебные отруби. Медики выяснили, что богатый углеводами рацион быстро увеличивает уровень сахара в крови и приводит к сильному артериальному стрессу. Внезапное расширение стенок артерий может стать причиной сердечного приступа, пояснили исследователи. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.