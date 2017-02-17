Красное вино препятствует образованию тромбов

Южноафриканские ученые пришли к мнению, что ежедневно человеку необходимо выпивать бокал красного вина. Именно этот продукт, по версии специалистов, является непременным условием крепкого здоровья.



Исследователи считают, что главное полезное вещество в этом алкогольном напитке — это спирт. Оказывается, именно красное вино поднимает содержание «доброкачественного холестерина» в крови и снижает процент веществ, способствующих образованию тромбов.



Наблюдения показали, что пациенты, ежедневно принимавшие по бокалу красного вина в течение 4 недель, повысили содержание в своей крови «доброкачественного холестерина» на 16 процентов. При этом на 15 процентов уменьшилось количество фибриногена, который сгущает кровь, передает ИТАР-ТАСС.



medicus.ru