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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красное вино препятствует образованию тромбов
    Опубликовано: 2017-02-17 06:34:47

    Южноафриканские ученые пришли к мнению, что ежедневно человеку необходимо выпивать бокал красного вина. Именно этот продукт, по версии специалистов, является непременным условием крепкого здоровья.


    Исследователи считают, что главное полезное вещество в этом алкогольном напитке — это спирт. Оказывается, именно красное вино поднимает содержание «доброкачественного холестерина» в крови и снижает процент веществ, способствующих образованию тромбов.


    Наблюдения показали, что пациенты, ежедневно принимавшие по бокалу красного вина в течение 4  недель, повысили содержание в своей крови «доброкачественного холестерина» на 16  процентов. При этом на 15  процентов уменьшилось количество фибриногена, который сгущает кровь, передает ИТАР-ТАСС.

    medicus.ru

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