Длительное грудное вскармливание не позволяет избежать у ребенка развитие гиповитаминоза

Грудное молоко здоровой женщины содержит полный набор эссенциальных витаминов (за исключением витамина D, содержание которого крайне незначительно). Тем не менее, состав грудного молока во многом определяется особенностями рациона питания кормящей женщины, а также зависит от времени года.



В то же время длительное вскармливание грудным молоком на фоне позднего введения прикорма (7−8 мес и позже) не позволяет избежать у ребенка развитие гиповитаминоза даже при соблюдении кормящими матерями полноценной сбалансированной диеты.



Теоретически возможность обеспечить ребенка всеми необходимыми витаминами за счет исключительно натуральных продуктов питания выглядит довольно привлекательной, но она мало достижима в реальных условиях.

Так, известно, что содержание витаминов в продуктах растительного происхождения в зимнее и весеннее время года значительно снижается. Даже в летний и осенний периоды предпочтение отдается натуральным, экологически чистым продуктам (свежим фруктам, овощам и ягодам, а также сокам), поскольку при тепловой обработке потери витаминов и минералов в овощах и фруктах составляют от 10−30 до 40−90%.



И хотя, по мнению ряда американских педиатров, при соблюдении полноценной диеты детям не требуется дополнительное назначение витаминов, многими европейскими специалистами подсчитано, что даже при самом сбалансированном и разнообразном рационе питания отмечается дефицит по большинству витаминов на 20−30% (причем это касается не только детей раннего, но и более старшего возраста).



medicus.ru