Десны у курильщиков повреждает недостаток витамина С Опубликовано: Табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C и действия посредством вазоконстрикции и уменьшения антиоксидантных свойств. Целью исследования Institute of Restorative Dentistry, University of Rome (Италия) было изучение уровня витаминов С и Е в жидкости десневой бороздки (GCF) у курильщиков и не курильщиков с клинически здоровыми деснами. Все исследуемые участки не имели периодонтальной патологии. В исследование были включены 41 студент (16 не курильщиков и 25 курильщиков). Образцы были собраны в двух участках: обычное размещение сигареты и контралатеральная область. У курильщиков были найдены (p < 0.05) более низкие уровни витамина C по сравнению с не курящими во всех участках. Существенных различий уровня токоферола не было. Уровни витамина А были более низкими у курильщиков по сравнению с контрольной группой. Соответственно, табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C и действия посредством вазоконстрикции и уменьшения антиоксидантных свойств.

