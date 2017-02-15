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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Десны у курильщиков повреждает недостаток витамина С
    Опубликовано: 2017-02-15 19:24:19

    Табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C и действия посредством вазоконстрикции и уменьшения антиоксидантных свойств.

     Целью исследования Institute of Restorative Dentistry, University of Rome (Италия) было изучение уровня витаминов С и Е в жидкости десневой бороздки (GCF) у курильщиков и не курильщиков с клинически здоровыми деснами.

    Все исследуемые участки не имели периодонтальной патологии. В исследование были включены 41 студент (16 не курильщиков и 25 курильщиков). Образцы были собраны в двух участках: обычное размещение сигареты и контралатеральная область. У курильщиков были найдены (p < 0.05) более низкие уровни витамина C по сравнению с не курящими во всех участках. Существенных различий уровня токоферола не было. Уровни витамина А были более низкими у курильщиков по сравнению с контрольной группой.

     Соответственно, табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C и действия посредством вазоконстрикции и уменьшения антиоксидантных свойств.

    medicus.ru

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