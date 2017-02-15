Назван самый любимый в мире персонаж BBC Опубликовано: Абсолютным лидером стал Шерлок из одноименного сериала.

Зрители определили самого любимого персонажа телепроектов BBC. Согласно проведенному опросу, им стал Шерлок, за которого отдали свои голоса 29,7 процентов опрошенных, передает BBC News.

Второе место занял Доктор Кто (17,6 процентов голосов), а замкнул тройку лидеров Лютер из одноименного сериала (12,4 процента голосов).

В ТОП-5 также были включены Бэзил Фолти из "Башен Фолти" (11,8 процента) и Стиг из Top Gear (8,2 процента).

Актер Бенедикт Камбербэтч отметил по поводу результатов опроса, что факт его первенства - большая честь.

"Кто бы мог подумать, что высокофункциональный социопат может быть таким популярным во всем мире?", - отметил он.

Сообщается, что сериал с его участием также лидирует в рейтинге самых культовых моментов. Зрители отметили "смертельное" падение Холмса в серии "Рейхенбахский водопад".

Отмечается, что в опросе приняли участие зрители из Германии, США, Мексики, Японии, Индии, Австралии и Франции.

Ранее сообщалось, что первая серия четвертого сезона "Шерлока" собрала у экранов 8 миллионов зрителей. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.