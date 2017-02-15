Облысение наследуется по материнской линии – ученые Опубликовано: Ученые провели крупнейшее в своем роде исследование генетических причин потери волос.

Британские генетики нашли естественную причину мужского облысения – 287 локусов, связанных с патологическим выпадением волос. Статья, посвященная этому исследованию, опубликована в журнале PLOS Genetics.

Большинство генов, связанных с мужским облысением, находились на Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные биобанка, содержащего информацию о более чем 52 тысяч британских мужчин, которые участвовали в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос. По итогам работы специалисты представили количественный метод, позволяющий оценить риск развития облысения у различных групп населения.

Проведенное учеными исследование генетических причин потери волос является крупнейшим в своем роде. Ранее специалисты знали всего о нескольких локусах, связанных с облысением. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.