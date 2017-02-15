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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Облысение наследуется по материнской линии – ученые
    Опубликовано: 2017-02-15 17:00:50

    Ученые провели крупнейшее в своем роде исследование генетических причин потери волос.
    Британские генетики нашли естественную причину мужского облысения – 287 локусов, связанных с патологическим выпадением волос. Статья, посвященная этому исследованию, опубликована в журнале PLOS Genetics.
    Большинство генов, связанных с мужским облысением, находились на Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.
    К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные биобанка, содержащего информацию о более чем 52 тысяч британских мужчин, которые участвовали в программе по исследованию генетических предпосылок потери волос. По итогам работы специалисты представили количественный метод, позволяющий оценить риск развития облысения у различных групп населения.
    Проведенное учеными исследование генетических причин потери волос является крупнейшим в своем роде. Ранее специалисты знали всего о нескольких локусах, связанных с облысением.

    Инф. korrespondent.net

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