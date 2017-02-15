Обладателям смуглой кожи надо чаще загорать

Ученые из Национального Австралийского Университета выяснили, что обладателям смуглой кожи полезно в шесть раз дольше находится на солнце, чем «светлокожим», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Результаты нового исследования говорят, что только так организм «темненьких» способен вырабатывать необходимое количество витамина D. Если людям со светлой кожей жизненно необходимо 4 минуты летнего солнца в день, то «темнокожим» этого недостаточно. «Допустимые по времени солнечные ванны для смуглых людей зависят от географии и от количества ультрафиолетовых лучей», — считают специалисты.

В среднем обладатели темного кожного покрова могут спокойно находится на полуденном солнце до 14−ти минут три-четыре раза в неделю. В местах, где солнце не очень активно, доза должна быть увеличена вдвое. «Недостаточное количество солнечного света может привести к диабету и гипертонии», — говорит исследование. Но и чрезмерное его количество может негативно сказаться на организме. Все хорошо в меру!



medicus.ru