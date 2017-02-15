Упражнения йоги эффективны для борьбы с хронической болью в нижней части спины (lower back pain), сообщает журнал The Annals of Internal Medicine. Исследование было проведено учеными из сиэтлского Центра общественного здоровья (Group Health Cooperative) .
Боль в нижней части спины (БНЧС) — боль, локализующаяся в пояснице, крестце
БНЧС могут продолжаться всего несколько дней, но иногда длится многие недели и месяцы. Традиционное лечение БНЧС ненадолго облегчает боль, но не излечивает само заболевание. Чаще всего больные принимают нестероидные противовоспалительные средства и мышечные релаксанты. Кроме того, для борьбы с БНЧС издавна рекомендуют физические упражнения, однако оставалось неизвестным, какие именно виды физической активности наиболее эффективны. Американские ученые изучили влияние йоги на состояние здоровья больных БНЧС.
В исследовании принимало участие чуть более ста человек, страдающих хронической болью в нижней части спины (БНЧС). Часть пациентов раз в неделю занималась силовыми упражнениями и растяжкой (контрольная группа). Остальные пациенты еженедельно занималась йогой в течение 75 минут. В процессе тренировок участники освоили 17 поз из винийоги — стиля йоги, который несложен и может быть адаптирован для большинства людей.
Оказалось, что занятия йогой эффективнее силовых упражнений и упражнений на растяжку. По окончании 12 недель регулярных упражнений, пациенты занимавшиеся йогой, легче справлялись с повседневными занятиями с нагрузкой на спину. Спустя 14 недель после начала занятий, пациенты отметили уменьшение болевых ощущений и сократили прием обезболивающих лекарств. Напротив, силовые упражнения и растяжка не облегчали состояние больных и не влияли на болевые ощущения.
Для действенного эффекта следует заниматься с квалифицированным инструктором, отмечает Карен Шерман (Karen Sherman), одна из авторов исследования. Кроме того, грамотный инструктаж и постоянный контроль позволит избежать случайных растяжений и других травм, предупреждают авторы исследования.
БНЧС служит наиболее частой причиной ограничения физической активности пациентов моложе 45 лет. Число пациентов, страдающих хронической болью в нижней части спины (БНЧС), увеличивается с возрастом, достигая уровня 50 % и более среди лиц старше 60 лет.
medicus.ru