Регулярные занятия йогой облегчают боли в спине

Упражнения йоги эффективны для борьбы с хронической болью в нижней части спины (lower back pain), сообщает журнал The Annals of Internal Medicine. Исследование было проведено учеными из сиэтлского Центра общественного здоровья (Group Health Cooperative) .



Боль в нижней части спины (БНЧС) — боль, локализующаяся в пояснице, крестце и крестцово-подвздошной области. Боль может отдавать в ягодицы и/или ноги с одной или двух сторон. Причины БНЧС могут быть различны, однако наиболее часто встречается поясничный спондилез (заболевание, обусловленное дистрофическими изменениями межпозвоночных дисков).



БНЧС могут продолжаться всего несколько дней, но иногда длится многие недели и месяцы. Традиционное лечение БНЧС ненадолго облегчает боль, но не излечивает само заболевание. Чаще всего больные принимают нестероидные противовоспалительные средства и мышечные релаксанты. Кроме того, для борьбы с БНЧС издавна рекомендуют физические упражнения, однако оставалось неизвестным, какие именно виды физической активности наиболее эффективны. Американские ученые изучили влияние йоги на состояние здоровья больных БНЧС.



В исследовании принимало участие чуть более ста человек, страдающих хронической болью в нижней части спины (БНЧС). Часть пациентов раз в неделю занималась силовыми упражнениями и растяжкой (контрольная группа). Остальные пациенты еженедельно занималась йогой в течение 75 минут. В процессе тренировок участники освоили 17 поз из винийоги — стиля йоги, который несложен и может быть адаптирован для большинства людей.

Оказалось, что занятия йогой эффективнее силовых упражнений и упражнений на растяжку. По окончании 12 недель регулярных упражнений, пациенты занимавшиеся йогой, легче справлялись с повседневными занятиями с нагрузкой на спину. Спустя 14 недель после начала занятий, пациенты отметили уменьшение болевых ощущений и сократили прием обезболивающих лекарств. Напротив, силовые упражнения и растяжка не облегчали состояние больных и не влияли на болевые ощущения.

Для действенного эффекта следует заниматься с квалифицированным инструктором, отмечает Карен Шерман (Karen Sherman), одна из авторов исследования. Кроме того, грамотный инструктаж и постоянный контроль позволит избежать случайных растяжений и других травм, предупреждают авторы исследования.

БНЧС служит наиболее частой причиной ограничения физической активности пациентов моложе 45 лет. Число пациентов, страдающих хронической болью в нижней части спины (БНЧС), увеличивается с возрастом, достигая уровня 50 % и более среди лиц старше 60 лет.



medicus.ru