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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кофеин снимает боль в мышцах
    Опубликовано: 2017-02-15 16:24:07

    Группа исследователей из Университета штата Джорджия предлагает использовать кофеин в умеренных дозах для снятия боли в мышцах в течение первой недели физических упражнений, чтобы способствовать превращению занятия физкультурой в регулярный процесс.

    Ученые рекомендуют принимать две чашечки кофе перед разминкой.
    Это помогает получить удовольствие от упражнений и уменьшает чувствительность к боли, препятствующую продолжению занятий.

    В экспериментах проведенных со студентками колледжа Виктор Маридакис, исследователь факультета кинезиологии (физиологии движений) установил, что прием кофеина за час до эксперимента с максимальной нагрузкой сокращал боль на 48%, а при эксперименте со средней нагрузкой на 26%.


    Однако исследователи предупреждают об осторожном использовании кофеина, так как у некоторых людей слишком большие дозы кофеина могут вызвать тревожное состояние, учащенное сердцебиение и нарушение сна.

    medicus.ru

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