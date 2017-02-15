Кофеин снимает боль в мышцах

Группа исследователей из Университета штата Джорджия предлагает использовать кофеин в умеренных дозах для снятия боли в мышцах в течение первой недели физических упражнений, чтобы способствовать превращению занятия физкультурой в регулярный процесс.

Ученые рекомендуют принимать две чашечки кофе перед разминкой.

Это помогает получить удовольствие от упражнений и уменьшает чувствительность к боли, препятствующую продолжению занятий.

В экспериментах проведенных со студентками колледжа Виктор Маридакис, исследователь факультета кинезиологии (физиологии движений) установил, что прием кофеина за час до эксперимента с максимальной нагрузкой сокращал боль на 48%, а при эксперименте со средней нагрузкой на 26%.



Однако исследователи предупреждают об осторожном использовании кофеина, так как у некоторых людей слишком большие дозы кофеина могут вызвать тревожное состояние, учащенное сердцебиение и нарушение сна.



medicus.ru