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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вегетарианство и фитнес
    Опубликовано: 2017-02-15 13:44:02

    Вегетарианство – уже само по себе – вызывает множество споров. Существует огромное количество книг и статей о вегетарианстве, и если попытаться представить всю информацию в единой системе, получится хаос.


    Одни считают, что в мясе содержатся микроэлементы, без которых не обойтись; другие – что аморально поедать подобных себе существ; третьи – что в природных условиях средней полосы не употреблять мясо в пищу – неестественно; четвертые – что мясо продукт чрезвычайно вредный, тяжелый и, чтобы его переработать, организму приходится затрачивать невероятное количество энергии, подвергая стрессу и перегрузкам уже и так исстрадавшийся в наших условиях пищеварительный тракт. Плюс к этому – приверженцев вегетарианства можно разделить на несколько видов: первые — не едят только мясо, вторые отказываются также от рыбы и яиц, и, наконец, третьи не употребляют даже молочные продукты, и питаются только растительной пищей.


    Здесь мы не будем ни предлагать, ни отговаривать, не будем также излагать преимущества одной системы перед другой, рекомендовать вам одну из них. Это – ваш личный сознательный выбор.


    Но. Какой бы выбор вы ни сделали, важен грамотный подход. В данном случае, прежде чем следовать какой бы-то ни было системе, нужно задать себе вопрос – чем я буду компенсировать отсутствие тех или иных продуктов в рационе? Если вы хотите быть здоровым и активным человеком, необходимо полноценное, сбалансированное питание. Тем более, если вы занимаетесь каким-либо видом фитнеса, и хотите добиться положительных результатов. Без качественного топлива при нормальной, хорошей физической нагрузке вы ноги протянете! Да и рельефную мускулатуру на морковке не нарастишь.
    Как известно, «среднему» человеку при средней физической нагрузке в день нужно примерно 60−70 граммов белка. Это, в общем-то, не так уж и много, тем более если учитывать, что в природе источников белка – огромное количество.
    Хорошим заменителем мяса (а также рыбы и яиц – если вы решили придерживаться «строгого» вегетарианства) могут стать молочные продукты, особенно творог и сыр, а также популярная сейчас соя, и орехи – это продукты с очень высоким содержанием белка. А вот грибы не подойдут в качестве альтернативы – поскольку белок в них практически не усваивается.
    Неплохой источник белка – бобовые продукты и морепродукты. Процент белка содержится и в крупах, и даже во фруктах и овощах – хотя традиционно они — источники углеводов.
    Обязательно следите за своим самочувствием и настроением! Если вы раздражительны, если физическая нагрузка, с которой вы нормально справлялись, кажется вам сложной, значит, стоит пересмотреть свое питание. Конечно, переход с одного рациона на другой – это стресс, и вы будете испытывать некоторые неудобства. Поэтому – переход должен быть постепенным, а  дискомфорт умеренным, и со временем он должен сойти на нет.

    medicus.ru

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