НПО из Бангладеш и Германии удостоены Премии ЮНЕСКО – Короля Хамада Бин Исы аль-Халифы за инновации в образовании

21 февраля два выдающихся проекта будут удостоены Премии ЮНЕСКО – Короля Хамада Бин Исы аль-Халифы 2016 года за новаторское использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании на благо социально незащищённых групп, а именно: проект онлайн-школы, реализуемый фондом Jaago в сельских районах Бангладеш и проект «Использование потенциала ИКТ в высшем образовании», осуществляемый немецкой НПО «Кирон», работающей с перемещёнными лицами.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручит каждому из лауреатов диплом и денежное вознаграждение в размере 25 тыс. долларов США на церемонии в штаб-квартире ЮНЕСКО, проводимой под патронажем Его Величества короля Бахрейна Хамада Бин Исы аль-Халифы.

Тема Премии этого года подчеркивает необходимость срочного реагирования на серьёзные препятствия, которые стоят на пути наиболее уязвимых групп населения с точки зрения обеспечения справедливого и всеобщего доступа к качественному образованию и обучению на протяжении всей жизни.

Деятельность фонда Jaago охватывает детей из бедных семей в сельских районах Бангладеш посредством школьной программы онлайн, которая предоставляет учащимся высококачественные образовательные курсы при помощи интерактивных видеоконференций. Обучение, включающее английский и бенгальский языки, математику, а также естественные и социальные науки, проводится высококвалифицированными преподавателями, находящимися в столице страны. Ежегодно оказывая помощь 1061 бенефициару, фонд Jaago стремится способствовать сокращению разрыва в качестве образования между городскими и сельскими студентами в Бангладеш. (Интервью с фондом Jaago)

Базирующаяся в Германии НПО «Кирон» стремится обеспечить равный доступ к качественному образованию для беженцев, просителей убежища и внутренне перемещённых лиц. Организация осуществляет эту деятельность в рамках своего проекта «Массовые открытые онлайн-курсы».

«Кирон» предлагает 500 массовых открытых онлайн-курсов, доступных бесплатно и повсеместно, в том числе в период кризиса, а также на всех этапах перемещения и переселения. Массовые открытые онлайн-курсы проводятся различными центрами, в том числе 23 университетами, и охватывают четыре дисциплины: бизнес и экономику, машиностроение, информатику и социальные науки. Пользуясь своей широкой сетью, организация «Кирон» активно пропагандировала массовые открытые онлайн-курсы среди беженцев, в результате чего на сегодняшний день 4 тыс. человек смогли воспользоваться этой формой обучения. «Кирон» также предоставляет каждому учащемуся возможность индивидуального обучения в рамках программы. (Интервью с «Кирон»)

Оба проекта подают хороший пример того, как в полной мере использовать потенциал ИКТ в области образования во всем мире, преодолевая препятствия, работая в разных странах, на разных континентах и ​​в разном культурном контексте, в соответствии с Повесткой дня «Образование-2030», предусматривающей повышение доступа, равноправия, инклюзивности, качества и успеваемости в сфере образования.

Этому мероприятию будет предшествовать семинар с участием лауреатов (зал IV, в 10:00).