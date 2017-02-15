Месячные вылечат страшные болезни

Новое открытие позволит решить не только медицинские, но и этические проблемы, не нужно будет убивать младенцев. Ведь именно из этого материала делали лекарство для лечения инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета и многих других заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Японские исследователи обнаружили новый источник стволовых клеток: менструальная кровь. Ранее считалось, что добыть стволовые клетки человека можно только из костного мозга, пуповины и из эмбриональной ткани.



К несомненным плюсам открытия относится то, что источник стволовых клеток способен постоянно пополняться без вреда для окружающих. Японцы представили полученные данные на ежегодном симпозиуме кардиологов в Америке. Одобрение Ватикана на использование менструации как источника стволовых клеток будет получено, не сомневаются медики.



medicus.ru