ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ– 2016» в номінації «Лідер логістичної галузі року»

Номінація «Лідер логістичної галузі року».

Група компаній «Прайм»

Генеральний директор – Дмитро Льоушкін

Існуючі на даний час корпоративні нагороди:

Лауреат загальнодержавної програми «Людина Року 2015» в номінації Лідер логістичної галузі; Міжнародний прапор і сертифікат інноваційної та інвестиційної привабливості «Flag of Europe», знак якості та ліцензія «Prime Quality Standard» для продукції та послуг; Лідер Галузі 2013 та 2016 років; Український Національний Олімп 2016 року у номінації «Перевізник року»; Бренд Року 2017; Підприємство Року 2016.

Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2016 році: Було створено 50 нових робочих місць, відкрито 10 нових АЗС – тепер наша мережа в кожному регіоні країни; сформовано «all inclusive» для перевізників – експедирування, послуги страхування, супровід вантажів, повне забезпечення ПММ, можливість придбання комплектуючих для автомобілів і т.д.)

Девіз Вашого підприємства: Все буде Прайм!

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії?: Лелека! У компанії працюють переважно молоді співробітники, і декрети стали буденним явищем, тому лелека вже давно наш талісман. Тільки за 2016 рік у нашому колективі народилося 10 малюків!

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: У нашій компанії існує три основні тези, якими навіть прикрашені стіни головного офісу, вони звучать так: Плани – ніщо, планування – все. Спочатку справа, потім гроші. Добре ворог найкращого.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери логістичної галузі? В чому ваша унікальність? Так як галузь сама по собі молода, нам пощастило бути на зорі її формування. Наш позитивний досвід став догмою для інших компаній галузі. Нас, по суті, можна вважати піонерами транспортної логістики. У первопутті і є наша унікальність. Більш того, ми не зупиняємося на досягнутому, впроваджуємо нові продукти і послуги в своїй сфері.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн? Сьогодні транспортна логістика – це важлива, передова технологія Ми, по суті, невпинно займаємося копіюванням і видозміною європейських стандартів з урахуванням українських реалій. Іноді виходить дуже навіть непогано.

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія?

Географія від Мадрида до самого Улан-Батора. У нашому автопарку нараховується 50 сучасних автопоїздів, серед яких і власні бензовози; мережа спеціалізованих автозаправних пунктів; 20 АЗС, розташованих на всіх основних транспортних магістралях України; 11 представництв в обласних центрах України. Також у нас є власний юридичний центр і окрема структура по роботі з нерухомістю (цей бізнес сектор так само знаходиться в межах інтересів нашої компанії).

Чи існує в сфері Вашої професійної (громадської) діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі»? Мені імпонує девіз Лицарів Вітчизни – «З нами Бог, за нами Україна».

Як велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Спочатку, помилково намагалися їх змушувати, але вони до цього повинні прийти самі, день за днем, як цеглина за цеглиною будується те, що завтра буде називатися успішною компанією. Причому будувати з вірою і самовіддачею.

Бути сьогодні успішним – це… бути оточеним щасливими людьми.

Ваш улюблений афоризм? Плани ніщо, планування все (Дуайт Ейзенхауер).

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Гай Юлій Цезар – встигав робити більше інших.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Велике надбання бути шляхетним, благочестивим, задоволеним і терпимим. Це вічна мудрість, апріорі поза конкуренцією та обговоренням.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? У нашому офісі ми побудували Стіну Плачу, точну її копію. Тому не обов'язково їхати в Ізраїль.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Соляру (першоджерело Солярис).

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? До себе в офіс. У нас багато креативу.

Що є гордістю вашої компанії? Фахівці, новітні технології та ексклюзивні послуги – це гордість нашої компанії.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? У професійному плані у нас ще багато цілей і нездійснених завдань, головна з яких сприятиме і досягти періоду розквіту економіки нашої країни.

ТОВ «ПАН Логістик»

Директор - Олександр Петренко

Існуючі на даний час корпоративні нагороди: «ТОП-9» Тільки професіонали, Найкраща компанія галузі 2010-2011; Диплом за участь у Міжнародній виставці ТрансУкраїна’2013; Премія «Український Транспортний Олімп» в номінації «Терміновий та якісний сервіс» 2013 р.

Три головні події 2016 року за Вашою версією: Рекордні показники по обсягу перевезень та обігу коштів влітку 2016 р.; Збільшення транспортних одиниць власного автопарку. Відкриття нового проекту – Станція технічного обслуговування вантажних автомобілів. Участь у семінарі «Транспортна логістика як функціональна область, її місце в загальному менеджменті компанії» Енциклопедія бізнеса та Участь у XV Практичній конференції Всеукраїнский День Логіста TradeMasterGroup.

Девіз Вашого підприємства: Наша надійність – Ваш крок вперед!

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії?: Подарункове видання неймовірно гарної книги у шкіряній оправі «Україна. Все що робить нас українцями» підписана Першою леді України.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Я дуже принциповий по життю і коли я йду до поставленої мети іноді мої принципи мені не допомагають, а заважають. Але в кінцевому результаті я досягаю ідеальну модель своєї цілі. Перший життєвий принцип – віра в себе.

Другий – ПРАВДА. «Краще гірка правда, ніж солодка брехня». Ніколи не відповідаю злом на зло. Завжди віддячу добром за добро.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери логістичної галузі? В чому ваша унікальність?: Наша динамічність. Команда «ПАН Логістик» завжди тримає «руку на пульсі» і активно взаємодіє зі своїми клієнтами, вивчаючи їхні потреби у сфері логістики. Ми не просто транспортна компанія, але і надійний логістичний оператор. Наша унікальність полягає в створенні особливих умов для контрагентів. «ПАН Логістик» має переваги в перевезенні вантажів, які потребують температурного режиму.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвіт інших країн?: Так. Наша компанія має можливість йти в ногу з часом завдяки власним розробкам та постійному впровадженню передових технологій починаючи від бухгалтерії і закінчуючи транспортними засобами. Зокрема, відділ по роботі з клієнтами працює в CRM системі, відділ транспортно-експедиторської діяльності працює в унікальній програмі для логістів, яку для нас розробляли спеціалісти з програмного забезпечення за моїми технічними завданнями. Досвід інших країн дуже допоміг в розробці цієї програми та й взагалі автоматизації бізнес процесів.

Яка географія перевезень компанії? Якими активами володіє компанія?: Послуги по перевезенню надаємо на території України, Європи та Азії.

Компанія має власний автопарк, офісні приміщення, ремонтну базу для вантажних автомобілів, складські орендовані площі у всіх обласних центрах України, а найголовніший актив – це наш Колектив.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі»: В нашій діяльності «Кодекс честі» – це ніяких компромісів з якістю наданих послуг. Ми відповідаємо за те, що ми перевозимо! Мій власний кодекс полягає у справедливості по відношенню до людей.

Як велику кількість різних людей заставити думати про успіх однієї компанії?: Має бути командний дух. Один за всіх і всі за одного!

Бути сьогодні успішним - це ... це мати повагу среди оточуючіх, мати можлівість вносити свою частку в життя людей. Якщо я змінюю життя людей на краще – це мій Успіх.

Ваш улюблений афоризм? Мені дуже близькі цитати Стіва Джобса, одна з них: Немає сенсу наймати тямущих людей, а потім вказувати, що їм робити.

Ми наймаємо людей, щоб вони говорили, що робити нам.

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії?: Бенджамін Франклін, тому що він своєю наполегливістю і працелюбством досягнув великих вершин.

Якщо щастя не в грошах, то в чому?: Щастя не в грошах, а в їхній кількості))) Моє щастя в дітях, в Моїй сім'ї ..

Яке диво світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто?: Наша Україна настільки багата архітектурними та природніми пам'ятками, що Ми можемо відкрити своє – 8 чудо світу. Чуже добре, а своє завжди краще.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали?: Звичайно PAN

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки. Куди б Ви його запросили на екскурсію?: Я б його взапросив на кругорейс вантажним автомобілем по території України з найкращими водіями нашої компанії. Одночасно б він мав змогу подивитися на Україну зсередини та й побачити дивовижні мальовничі українські краєвиди.

Що є гордістю вашої компанії?: Моя гордість – це моя команда! Я вдячний людям, які пережили з ПАНом злети і падіння, радість і розчарування, проблеми та задоволення від їх вирішення. Вони зі мною, вони мені вірні і я за те їм вдячний.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась?: У мене ще багато нездійснених мрій, але я дуже обережний з ними, бо вони збуваються))) Майбутнє належить тим, хто вірить в свої мрії.