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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Астма вызывает инсульт
    Опубликовано: 2017-02-15 12:24:36

    Медики Миннесоты изучали связь между астмой и сердечно-сосудистой патологией в рамках проекта ARIC . Они проанализировали данные 13501 человека, исходного возраста 45−64 года, без хронического бронхита, инсульта или ИБС в анамнезе.


    В результате 2.7% участников сообщили, что страдают астмой, и еще 2.5% — что они болели астмой в прошлом; общая распространенность 5.2%. За 14 лет наблюдения у 438 участников развился инсульт, у 1349 — ИБС. Частота инсульта составила 4.22 на 1000 человеко-лет у лиц, когда-либо страдавших астмой, и 2.69 среди никогда не болевших этим заболеванием. Еще выше частота инсульта была среди лиц, болеющих астмой в настоящее время — 4.80 на 1000 человеко-лет, сообщает Vitaminov.net .


    После поправки на пол, возраст, уровень холестерина, артериального давления и статус курения, отношение рисков инсульта среди лиц с когда-либо диагностируемой или имеющейся в настоящее время астмой составило 1.50 и 1.55, соответственно, по сравнению с лицами, никогда не страдавшими от этого заболевания. Напротив, частота ИБС была одинаковой среди участников с астмой или без нее: 7.81 и 8.12 на 1000 человеко-лет, соответственно. Среди лиц, страдающих астмой в настоящее время, этот показатель составил 6.81 на 1000 человеко-лет.

    medicus.ru

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