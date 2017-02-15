Стоимость акций Apple побила очередной рекорд

Рост стоимости акций Apple связан с отчетностью компании, обнародованной в начале февраля 2017-го.

Акции американской компании Apple достигли исторически максимального значения, превысив ценовую отметку в $133.

Бумаги компании подорожали на 0,89%, до $133,29 за акцию. Таким образом, стоимость акций обновила исторический максимум для значений на закрытии торгов, достигнутый в феврале 2015 г, в $133 за бумагу.

Общим историческим максимумом для акций компании является ценовая отметка в $134,5. В последний раз бумаги Apple дорожали до этого уровня в апреле 2015 г.

Аналитики считают, что рост стоимости акций Apple связан с ее отчетностью, обнародованной в начале февраля. По мнению экспертов, сейчас на рынке происходит запоздалое ралли.

Компания сообщила, что ее выручка выросла на 3,26% в годовом выражении, до $78,351 млрд - что также является рекордом для Apple.

ЛIГАБiзнесIнформ