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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стоимость акций Apple побила очередной рекорд
    Опубликовано: 2017-02-15 14:30:03

    Рост стоимости акций Apple связан с отчетностью компании, обнародованной в начале февраля 2017-го.

    Акции американской компании Apple достигли исторически максимального значения, превысив ценовую отметку в $133.

    Бумаги компании подорожали на 0,89%, до $133,29 за акцию. Таким образом, стоимость акций обновила исторический максимум для значений на закрытии торгов, достигнутый в феврале 2015 г, в $133 за бумагу.

    Общим историческим максимумом для акций компании является ценовая отметка в $134,5. В последний раз бумаги Apple дорожали до этого уровня в апреле 2015 г.

    Аналитики считают, что рост стоимости акций Apple связан с ее отчетностью, обнародованной в начале февраля. По мнению экспертов, сейчас на рынке происходит запоздалое ралли.

    Компания сообщила, что ее выручка выросла на 3,26% в годовом выражении, до $78,351 млрд - что также является рекордом для Apple.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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